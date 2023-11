Zwei Frauen suchten in einer Polizeiinspektion Zuflucht.

Zwei Frauen suchten in einer Polizeiinspektion Zuflucht. ©APA (Sujet)

Frauen flüchteten vor Triebtäter in Wiener Polizeiinspektion: 29-Jähriger gefasst

Ein 29-jähriger Mann wurde am Donnerstag in Wien-Brigittenau festgenommen, nachdem er zwei Frauen sexuell belästigt und Polizisten angegriffen hatte. Die Frauen konnten in einer Polizeiinspektion Zuflucht finden, bevor der Täter gefasst wurde.

Weil ein Mann zwei Frauen (28 und 38 Jahre alt) am 16. November verfolgt und sexuell belästigt haben soll, indem er sie zum Geschlechtsverkehr aufforderte und unsittlich berührte, flüchteten diese gegen 5.00 Uhr in die Polizeiinspektion Dresdner Straße. Der Mann folgte den beiden bis in die Polizeiinspektion und versuchte eine der beiden aus der Schleuse zu ziehen. Als er die Polizisten erblickte, flüchtete er.

Frauen sexuell belästigt und Polizisten attackiert: Festnahme in Wien-Brigittenau

Polizisten der Polizeiinspektion Dresdner Straße verfolgten den Beschuldigten und konnten ihn kurze Zeit später anhalten. Mittels Kopfstoß versuchte der Mann, einen Beamten zu verletzten, woraufhin er festgenommen wurde.