Frau wollte mit Strohhalm in Wiener Apotheke einbrechen

Mit einem Metallstrohhalm versuchte eine 39-Jährige am Montagabend, in eine Apotheke in Wien-Favoriten einzubrechen, was ihr jedoch nicht gelang.

Am 11. September versuchte eine Frau gegen 19.10 Uhr in eine Apotheke in Wien-Favoriten einzubrechen, indem sie die Schiebetüre mit einem Metallstrohhalm aufbrechen wollte.

Versuchter Einbruch in Apotheke in Wien-Favoriten: Frau gefasst