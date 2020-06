Frau von Dating-App-Bekanntschaft in Wiener Wohnung mit Messer attackiert

Eine Frau verabredete sich am Pfingstmontag in Wien-Ottakring mit einem jungen Mann, den sie über eine Dating-App kennengelernt hatte. In der Wohnung eines Freundes zückte dieser plötzlich ein Messer.

Am Pfingstmontag-Nachmittag ist es laut Wiener Polizei in einer Wohnung in Wien-Ottakring zu einer Attacke mit einem Messer gekommen, bei der eine Frau und ein Mann schwer verletzt wurden. Das weibliche Opfer flüchtete gegen 15:45 Uhr aus der Wohnung zu einem Nachbarn, von wo aus die Polizei alarmiert wurde.

Verabredung mit Unbekanntem eskalierte mit Messer-Attacke

Die schwer verletzte Frau gab den Beamten gegenüber an, sie habe sich über eine Dating App mit einem Unbekannten verabredet und sich anschließend mit ihm in einer Wohnung eines Freundes der Frau getroffen.

In der Zwischenzeit wartete der Freund und Wohnungsmieter im Badezimmer der Wohnung. Plötzlich habe sie der Unbekannte völlig unerwartet mit einem Messer attackiert und ihr dadurch mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Kopf- und Rückenbereich zugefügt. Als der Freund des Opfers helfend eingeschritten sei, wurde auch er mit dem Messer im Armbereich verletzt. Anschließend flüchtete der Täter aus der Wohnung.

Festnahme: 22-Jähriger schweigt zu Vorfällen

Die beiden Opfer wurden vom Notarzt und dem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Durch intensive Ermittlungen und erdrückende Beweislast konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien am Dienstag einen 22-jährigen tschechischen Staatsangehörigen als dringend tatverdächtig an seiner Wohnörtlichkeit festnehmen. Der 22-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.