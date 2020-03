Frau und Stiefsohn in Wien 15 mit Messern bedroht

Die Polizei konnte gestern in Wien-Fünfhaus einen Familienstreit schlichten, indem ein 27-Jähriger festgenommen wurde. Er soll seine 52-jährige Frau und deren 31-jährigen Stiefsohn bedroht haben.

In einer Wohnung in der Diefenbachgasse in Wien-Fünfhaus bedrohte am Samstagabend ein 27-jähriger Nigerianer seine 52-jährige Ehefrau sowie ihren 31-jährigen Sohn mit zwei Messern. Den beiden gelang dabei jedoch die Flucht ins Freie.