In Wien-Döbling hat es einen Festnahme gegeben. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Frau und Kind in Wien-Döbling attackiert

Ein 29-Jähriger ist am Samstagnachmittag festgenommen worden. Laut Polizei soll es schon in den Nachtstunden zu einem Streit zwischen ihm und seiner Frau gekommen sein. Eine Freundin der Frau verständigte schließlich die Polizei, nachdem ihr diese geschildert hatte, dass ihr der Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und das Kind heftig geschüttelt hatte, worauf sie aus der Wohnung geflüchtet war. Der Tatverdächtige wurde in Wien-Döbling festgenommen.

Gegen ihn wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau wurde mit ihrem Kind zur Abklärung allfälliger Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-Jährige befindet sich laut Angaben vom Samstagvormittag in Polizeigewahrsam.