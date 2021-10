Frau trat Polizistin in Wien-Neubau gegen die Beine

Zeugen verständigten in der Nacht auf Samstag die Polizei, weil eine alkoholisierte Frau in einer Hotelbar in Wien-Neubau mit Gläsern geschmissen haben soll.

Auch gegenüber den Beamten verhielt sich die augenscheinlich Alkoholisierte aggressiv und trat einer Polizistin gegen die Beine. Die Frau, eine 38-jährige Polin, wurde daraufhin festgenommen. Im Zuge der Personendurchsuchung stellten die Beamten eine kleine Menge Cannabis sicher. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau anschließend auf freiem Fuß angezeigt, nachdem sie polizeilich einvernommen worden war.