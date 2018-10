Frau stirbt bei Verkehrsunfall auf der S2 - Zwei Kinder verletzt

Am Freitagabend kam es auf der S2 in Wien-Donaustadt in Fahrtrichtung Gänserndorf zu einem schweren Unfall. Die 43-jährige Lenkerin des Fahrzeugs starb, ihre beiden Kinder wurden verletzt.

Gegen 18.05 Uhr ereignete sich auf der S2 vor der Ausfahrt Angerner Straße in Wien-Donaustadt der schwere Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 43-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei am Samstag berichtete, überschlug sich das Fahrzeug mehrmals.

Die 43-jährige Frau starb bei dem Unfall, ihre beiden Kinder (drei bzw. 6 Jahre alt) wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.