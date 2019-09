Frau Stern - Kritik und Trailer zum Film

Mit ihren 90 Jahren hat Frau Stern genug: Sie macht sich auf die Suche nach einer Waffe, um ihr Leben zu beenden. Regisseur Anatol Schuster lässt seine Tragikomödie in Berlin-Neukölln spielen, zwischen Eckkneipe und "Späti", Arztpraxis und Clubszene. Der Film erzählt etwas über das Älterwerden, den Umgang mit Vergangenheit und das Jüdischsein in Deutschland.

Frau Stern kennt die Tücken des Alters. Am Tresen in der Eckkneipe sitzt sie gebückt, und wenn sie mit Goldsandalen durch Berlin-Neukölln läuft, ist sie langsamer als andere. "Ich will sterben", sagt die 90-Jährige ihrem Arzt zu Filmbeginn von "Frau Stern". Die Tragikomödie von Regisseur Anatol Schuster erzählt etwas über das Älterwerden und den Umgang mit Vergangenheit. Ab Freitag im Kino.