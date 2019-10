Frau soll in Wien-Wieden vergewaltigt worden sein: Cousine veröffentlicht Vorfall auf Facebook

Eine 38-jährige Frau soll am 15. Oktober in einem Lokal in Wien-Wieden vergewaltigt und schwer verletzt worden sein. Der Vorfall wurde von der Cousine der Frau über Facebook öffentlich gemacht.

Eine Frau (38) soll in einem Lokal in Wien-Wieden vergewaltigt und schwer verletzt worden sein. Ihre US-Cousine hat den Vorfall, der sich am 15. Oktober zugetragen habe, via Facebook publik gemacht. Die Polizei bestätigte einen Einsatz, bei dem ein Mann festgenommen wurde, hielt sich ansonsten aber aus Gründen des Opfer- und Datenschutzes bedeckt.

Wien-Wieden: Frau soll 2,4 Promille Alkohol im Blut gehabt haben



Ihre Cousine sei in dem Restaurant mit Alkohol, die Ärzte hätten später 2,4 Promille im Blut festgestellt, und k.o. Tropfen außer Gefecht gesetzt worden. Danach sei sie vergewaltigt worden und "beinahe gestorben". Sie wäre in ein künstliches Koma versetzt worden, so das Facebook-Posting.

Das relativierte man seitens des Krankenanstaltenverbundes (KAV) auf APA-Anfrage. Die 38-Jährige sei in den Abendstunden ins Spital eingeliefert worden und habe es am nächsten Tag auf eigenen Wunsch sehr zeitig wieder verlassen. Sie sei keinesfalls schwer verletzt gewesen. Weitere Angaben durfte man nicht machen.

Verdächtiger soll festgenommen worden sein

Die Berufsrettung hatte die Alkoholisierte, die zeitweise bewusstlos war, zuvor erstversorgt. K.o. Tropfen sind bisher nicht nachgewiesen werden, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Ein Mann wäre festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt worden. Der Verdächtige werde am morgigen Dienstag im Laufe des Tages einvernommen.