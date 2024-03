Frau mit schwersten Kopfverletzungen bei Hallein gefunden: Rätselhafter Fall gelöst

Mehrere Monate nachdem auf dem Salzach-Treppelweg bei Hallein (Tennengau) eine 33-jährige Niederösterreicherin mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen aufgefunden worden war, konnten nun die Polizei den rätselhaften Fall klären.

Die Frau, die sich bis heute nicht an das Ereignis erinnern kann, war damals mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen. Der Unfallgegner konnte anhand einer DNA-Spur ausgeforscht werden, er gab den Unfall zu, so die Polizei.

Die Niederösterreicherin hatte während der Fahrradfahrt entlang der Salzach am 29. September des Vorjahres offenbar telefoniert, denn dieses Gespräch riss ganz plötzlich ab, und wenig später wurde sie mit schwersten Kopfverletzungen gefunden. Die Frau musste im Spital notoperiert werden. Der Inhalt des Gesprächs lieferte keinerlei Aufschluss über den Grund der Verletzung, die Gerichtsmedizin konnte aber später ein Sexual- oder Gewaltdelikt eher ausschließen und vermutete einen Zusammenstoß mit einer anderen Person, die sich ebenfalls auf einem Fahrzeug befunden haben dürfte.

Datenbank führte zu Mann in Schubhaft in Wien

Zudem wurde auf der Kleidung der 33-Jährigen DNA sichergestellt, die nun bei einem neuerlichen Abgleich mit der Datenbank zu einem 45-Jährigen Serben führte, der sich in Wien in Schubhaft befand. Bei der Vernehmung gab der Mann einen Zusammenstoß mit der Frau zu. Er habe während der Fahrt ein Problem mit der Fahrradkette gehabt und deswegen die Frau übersehen. Da das Rad gestohlen war, sei er weitergefahren. Der 45-Jährige soll sich in den vergangenen Jahren ohne fixe Unterkunft im Raum Hallein aufgehalten haben.