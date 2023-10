Hallein-Rif: Frau mit schwersten Kopfverletzungen gefunden

In Hallein-Rif wurde eine Frau mit Kopfverletzungen gefunden.

In Hallein-Rif wurde eine Frau mit Kopfverletzungen gefunden. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In Hallein-Rif wurde eine Frau mit Kopfverletzungen gefunden. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In Hallein-Rif hat ein Passant am Freitag eine 32-jährige Frau mit schwersten Kopfverletzungen auf dem Treppelweg (Almweg) an der Salzach gefunden.

Der Mann leistete unverzüglich Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte, woraufhin die Niederösterreicherin ins UKH Salzburg gebracht wurde. Die Ursache der Verletzungen ist unklar, die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf.

Passant fand Frau mit schwersten Kopfverletzungen in Hallein-Rif

Der Vorfall, der zu den Verletzungen geführt haben könnte, dürfte sich laut Polizeiaussendung am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr zugetragen haben - ein Telefonat der 32-Jährigen aus dem Tennengau war um diese Uhrzeit plötzlich abgebrochen. Der Inhalt des Gesprächs lieferte keinen Aufschluss über etwaige Ursachen der schweren Verletzungen.

Personen, die sich am 29. September zur Vorfallszeit zwischen dem Ursteinsteg und dem Bootshaus des Ruderclubs Salzburg aufhielten, wo die Niederösterreicherin gefunden wurde, und zweckdienliche Informationen zum Geschehen liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Hallein unter der Rufnummer 059133 5100 und auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.