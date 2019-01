Frau mit Messerstichen auf offener Straße in Wien-Donaustadt aufgefunden: Täter noch unbekannt

Am Mittwoch wurde die Polizei verständigt, da eine Frau mit Messerstichen in der Siebenbürgerstraße in Wien-Donaustadt aufgefunden wurde.

Am 2. Jänner 2018 wurde die Polizei gegen 18 Uhr verständigt, da Zeugen eine Frau mit offensichtlichen Stichverletzungen in der Siebenbürgerstraße bemerkten. Die junge Frau (22) wurde mit zwei Stichen im Bereich des Oberschenkels in ein Krankenhaus gebracht.