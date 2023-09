In Wien-Simmering wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus schwer verletzt.

Eine Frau überquerte gestern eine Kreuzung in Wien – Simmering auf einem Schutzweg. Der 58-jährige Lenker eines Linienbusses bog zeitgleich von der Krausegasse nach rechts in die Simmeringer Hauptstraße ein.

Frau in Wien-Simmering am Schutzweg von Bus angefahren

Frau in Wien-Simmering wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung und brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Verkehr wurde in der Simmeringer Hauptstraße stadteinwärts aufgrund der Unfallerhebungen umgeleitet. Zeugen in Wien-Simmering gaben an, dass die Frau bei grünem Licht der Fußgängerampel auf den Schutzweg ging und der Buslenker die Frau wohl übersehen habe. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.