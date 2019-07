Die Frau wurde in Wien-Landstraße von einem Auto erfasst.

Die Frau wurde in Wien-Landstraße von einem Auto erfasst. ©APA

Die Frau wurde in Wien-Landstraße von einem Auto erfasst. ©APA

Frau in Wien-Landstraße auf Schutzweg von Auto erfasst: Schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag wurde eine 59-jährige Frau auf einem Schutzweg am Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Beim Lenker stellte die Polizei 1,7 Promille fest.

Der 47-Jährige war gegen 1.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Erdbergstraße in Wien-Landstraße stadtauswärts unterwegs. "Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Frau die Fahrbahn des Kardinal-Nagl-Platzes auf dem Schutzweg vor der Kreuzung mit der Drorygasse überqueren", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. "Dabei wurde sie von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert."

Frau von Auto erfasst: Keine Lebensgefahr mehr

Zunächst habe sogar Lebensgefahr bestanden, bis Samstag habe sich der Zustand der Verletzten aber so weit stabilisiert, dass sie im Spital auf eine Normalstation verlegt wurde. Die Frau habe u.a. ein Schädelhirntrauma erlitten. "Eine Funkwagenbesatzung führte an der Unfallstelle einen Alkomattest mit dem Lenker durch. Dieser ergab eine Messwert von rund 1,7 Promille", berichtete Fürst.