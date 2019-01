Frau in Wien-Floridsdorf vermisst: Leiche im Marchfeldkanal gefunden

Eine Frau, die seit 30. Dezember in Wien-Floridsdorf vermisst wurde, wurde heute im Marchfeldkanal tot aufgefunden. Die junge Mutter war am Marchfeldkanal spazieren gegangen, als sich ihre Spur verlor.

Suchaktion seit 1. Jänner

Ihr Mobiltelefon trug die Frau bei sich, schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch. Nach Angaben ihres Ehemannes auf einer Social-Media-Seite sei das Handy seiner Frau zuletzt in der Rittingergasse am Marchfeldkanal geortet worden, ehe es am Tag ihres Verschwindens gegen 21.00 Uhr abgedreht worden oder wegen leeren Akkus ausgegangen sei.