Frau in Wien-Favoriten von Partner in Wohnung eingesperrt und mit Umbringen bedroht

In Wien-Favoriten wurde am Mittwochnachmittag eine 55-jährige Frau von ihrem 35-jährigen Lebensgefährten in ihrer Wohnung eingesperrt, nachdem er ihr die Wohnungsschlüssel weggenommen hatte. Er soll sie zudem mit dem Umbringen bedroht haben.

Zu dem Vorfall kam es gegen 16.15 Uhr in der Wiener Triester Straße. Im Vorfeld soll es zu einem Streit gekommen sein. Der Frau gelang es schließlich, eine Freundin zu verständigen, die den Polizeinotruf alarmierte. Sie befand sich etwa eine Stunde eingesperrt in der Wohnung.

Der 35-jährige tunesische Staatsangehörige versuchte noch über einen Nachbarbalkon zu flüchten, ohne Erfolg - er wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er zeigte sich in der Vernehmung nicht geständig. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis der Polizei Wien für Gewalt-Opfer

Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112