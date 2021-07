Frau in Wien-Brigittenau gestorben: Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Am Sonntag ist eine 36-jährige Frau nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus gestorben. Auf ihrem Körper wurden Hämatome entdeckt. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen.

Die Wiener Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Frau in Wien-Brigittenau am vergangenen Sonntag nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus gestorben ist. Ärzte hatten am Körper der 36-Jährigen Verletzungsmuster entdeckt, die Fremdverschulden nicht ausschließen können, und die Exekutive informiert. Die Staatsanwaltschaft hat nun die gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet, um die Todesursache zu klären und ob stumpfe Gewalt dafür ursächlich war.