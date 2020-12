Frau in Wien angeblich Salzsäure ins Auge geträufelt: Prozess vertagt

Weil sie mitgeholfen haben soll, einer Frau Salzsäure ins Auge zu träufeln, musste sich am Donnerstag eine 57-jährige Frau am Wiener Landesgericht verantworten.

Der Vorfall hatte sich am 30. Juni 2018 in der Wohnung der Angeklagten in Wien-Hernals abgespielt, in der sie die Frau und deren Partner wohnen ließ, weil sie selbst damals bei ihrer kranken Mutter lebte. Die 57-Jährige bestritt, an der Sache beteiligt gewesen zu sein, sie habe sich gar nicht am Tatort befunden.