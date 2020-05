Frau ging auf Zuggleisen und attackierte die Polizei

Eine psychisch kranke 21-Jährige war am Mittwoch in Wien-Penzing auf Zuggleisen unterwegs. Als die Polizei auftauchte, attackierte die Frau sie mit einer Holzlatte.

Ein Betreuer einer amtsbekannten, offensichtlich psychisch erkrankten Frau verständigte am Mittwochabend die Polizei und gab an, dass die 21-Jährige auf Zug-Gleisen in Wien-Penzing unterwegs sei.