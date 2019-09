Frau erlitt schwere Körperverletzung in Wien – Opfer ging auf Polizisten los

Polizisten wurden in Wien-Neubau in eine Wohnung wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gerufen. Die 24-Jährige war dabei im Gesicht verletzt worden.

Ein Mann hat Sonntagfrüh in Wien-Neubau eine Frau geschlagen und im Gesicht verletzt. Auf dem Weg in ein Krankenhaus wurde die 24-Jährige dann selbst zur Aggressorin, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag mitteilte. Sie versuchte, auf einen Polizisten einzuschlagen und ihn zu treten. Der Beamte konnte aber ausweichen. Erste Ermittlungen ergaben, dass beide alles andere als nüchtern waren.

Attacke auf Polizist im Rettungswagen

Die Polizei wurde gegen 6.40 Uhr alarmiert. Die 24-jährige bulgarische Staatsbürgerin war in einer Wohnung am Urban-Loritz-Platz mit dem 23-jährigen Österreicher in Streit geraten. In welchem Verhältnis die beiden zueinanderstanden, war zunächst unklar. Vermutlich handelte es sich um flüchtige Bekannte, die miteinander dem Alkohol heftiger zusprachen. Man ohrfeigte einander, dabei verletzte der Mann die Frau im Gesicht.