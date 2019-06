Frau drohte 14-jährigem Mädchen mit dem Umbringen: Festnahme in Wien-Margareten

Am Donnerstag wurde ein 14-jähriges Mädchen in der Margareten Straße in Wien von einer Frau verbal mit dem Umbringen bedroht. Die 41-Jährige konnte angehalten und festgenommen werden.

Am 27. Juni gegen 17:30 Uhr war ein 14-jähriges Mädchen und zwei ihrer Freundinnen im Bereich der Margareten Straße in Wien unterwegs. Plötzlich wurde sie von einer Frau angesprochen und verbal mit dem Umbringen bedroht.

