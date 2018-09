Frau betäubte und beraubte Pensionistin in Wien-Favoriten: Fahndung

Eine bislang Unbekannte steht im Verdacht, eine 77-Jährige in ihrer Wohnung mit einem Schlafmittel betäubt und anschließend ausgeraubt zu haben. Die Polizei fahndet nach der Frau.

Das LKA Wien fahndet nach einer unbekannten Täterin, welche im Verdacht steht, einen Raub durch Verabreichung eines Betäubungsmittels begangen zu haben. Laut Erkenntnissen der Ermittler lernten sich Täterin und das weibliche Opfer (77) am 30. Mai 2018 kennen und gingen in ein Lokal in der Reisingergasse in Wien-Favoriten.