Frau bei Traktorunfall in NÖ aus Kabine geschleudert

Eine 69-Jährige hat am Dienstag bei einem Traktorunfall in St. Peter am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) schwere Verletzungen erlitten. Die Lenkerin hatte laut Polizei kurz vor 10.30 Uhr auf einem Feld die Kontrolle über die Zugmaschine verloren.