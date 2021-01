Frau bei Christbaumbrand in Wien-Donaustadt verletzt

Die Berufsfeuerwehr Wien musste am Montag zu einem Einstaz in der Schüttaustraße in der Donaustadt ausrücken, da ein Christbaum in einer Wohnung in Vollbrand stand.

Am 4. Jänner zog sich eine Frau bei einem Christbaumbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in der Schüttaustraße in Wien-Donaustadt Verletzungen zu.

Christbaum und Spielzeug brannten in Wohnung in Wien-Donaustadt

Der Christbaum stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand, danebenliegendes Spielzeug fing ebenfalls Feuer. Die Wohnungsinhaber versuchten noch, den Brand mit Wasser zu löschen, mussten aber wegen der starken Rauchentwicklung mit ihren zwei Kindern aus der Wohnung im fünften Stock flüchten.

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien gegen 17.30 Uhr eintrafen, drang dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung. Feuerwehrleute löschten den Brand unter Atemschutz vollständig ab und belüfteten das Stiegenhaus und die Brandwohnung. Gleichzeitig mit der Brandbekämpfung wurden die Nachbarwohnungen kontrolliert. Die genaue Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Warnung vor Bränden von Adventkränzen und Christbäumen

Die Berufsfeuerwehr Wien und Die Helfer Wiens warnen vor Bränden von Adventkränzen und Christbäumen. Die ätherischen Öle in den Baumnadeln sind leicht entflammbar. Elektrische Lichterketten als Baumbeleuchtung sind deshalb sinnvoller und sicherer.

Auf echte Kerzen und Sternspritzer sollte jetzt unbedingt verzichtet werden, da die meisten Christbäume bereits recht trocken sind. Sollte doch einmal ein Brand in den eigenen vier Wänden ausbrechen:

RUHE BEWAHREN - Türen zum Brandraum schließen ALARMIEREN - Feuerwehr - NOTRUF 122 - verständigen RETTEN - Gefährdete Personen warnen, Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen FEUER BEKÄMPFEN GEBÄUDE VERLASSEN - Türen zum Brandherd schließen, keine Aufzüge verwenden, wenn möglich die Wohnungsschlüssel mitnehmen und den Feuerwehrleuten übergeben EINSATZKRÄFTE EINWEISEN - Möglichst viele Türen zwischen Brandherd und Aufenthaltsort schließen, Türritzen mit feuchten Tüchern abdichten, Fenster öffnen und sich den Einsatzkräften bemerkbar machen