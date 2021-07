Frau attackierte Flötenspieler in Wien-Favoriten und zerbrach seine Flöte

Weil sie wohl nicht angetan war von seinem Flötenspiel, hat eine 41-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Flötenspieler in einem Favoritner Park attackiert. Die betrunkene verletzte den Mann dabei an der Hand.

Am Donnerstagnachmittag soll eine 41-jährige Polin einen 37-jährigen Mann in einem Park in Wien-Favoriten attackiert und verletzt haben, weil sie sich von seinem Flötenspiel gestört gefühlt habe. Der 37-Jährige gab den Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse an, er habe sich mit Freunden zum Musizieren im Park getroffen. Als er bemerkt habe, dass sein Flötenspiel für Unmut sorgte, habe er es sofort beendet.

Flöte zerbrochen und Mann verletzt

Trotzdem habe die ihm unbekannte 41-Jährige die Flöte aus seinen Händen gerissen, sie zerbrochen und ihn damit am Arm verletzt. Anschließend habe die Frau eine zerbrochene Glasflasche aus einem Mistkübel genommen und ihn damit abermals attackiert, sodass er im Handbereich verletzt wurde. Die augenscheinlich alkoholisierte Frau wurde festgenommen. Sie bestreitet die Vorwürfe.