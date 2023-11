Frau attackierte Angler und drohte mit Messer

Eine Frau attackierte drei Angler an der Neuen Donau in Wien.

Eine Frau attackierte drei Angler an der Neuen Donau in Wien. ©CanvaPro (Sujet)

Eine Frau attackierte drei Angler an der Neuen Donau in der Finsterbuschstraße in Wien-Donaustadt und bedrohte die Männer mit dem Messer.

Eine Frau hat mitten in der Nacht auf der Wiener Donauinsel in der Donaustadt drei Angler mit dem Messer bedroht. Die 34-Jährige kam mehrmals zu den Fischern und sprach sie in der Nacht auf Freitag nahe der Finsterbuschstraße bei der Neuen Donau an. Zuletzt hielt sie auch die Waffe in Händen. Der Bitte der Männer im Alter von 27, 46 und 48, sie möge doch weggehen, kam sie nach. Die Angler alarmierten die Polizei, die die Österreicherin noch in der Nähe festnahm.

Frau attackierte Angler und bedrohte sie mit Messer in Wien

Das Messer wurde sichergestellt. Die Frau befand sich auch am Freitag in polizeilicher Anhaltung. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar.