Franz-Josefs-Kai in Wiener City wird saniert

Ab dem 6. September werden am Franz-Josefs-Kai diverse Bauarbeiten an der Fahrbahn und des Geh- und Radweges durchgeführt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Am Montag, dem 6. September 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach Arbeiten der Wiener Linien an der Tunneldecke der U-Bahn mit definitiven Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn sowie des Geh- und Radweges am Franz-Josefs-Kai zwischen Marienbrücke und Dominikanerbastei im 1. Bezirk.