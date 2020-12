Frankreichs Präsident Macron ist Corona-positiv

Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde am Donnerstag positive auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich in Quarantäne.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte das Präsidialamt am Donnerstag in Paris mit. Er werde seine Aufgaben als Staatsoberhaupt in Selbstisolation weiterführen, hieß es.

Macron hatte in den vergangenen Tagen unter anderem am EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen und die Pariser Kabinettssitzung geleitet. Auch Frankreichs Premierminister Jean Castex kündigte deshalb an, sich als Kontaktperson vorsorglich zu isolieren. Alle geplanten Reisen, einschließlich eines Libanon-Besuchs am Dienstag, sagte der Staatschef ab. Anders als der Präsident gehört seine Frau Brigitte zur Risikogruppe: Die pensionierte Lehrerin ist 67 Jahre alt.