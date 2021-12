Frankreich rechnet mit mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag

Zum Jahresende hin rechnet die französische Regierung mit mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Gesundheitsminister Olivier Véran führte dies auf die rasche Verbreitung der Omikron-Variante zurück.

Knapp 73.000 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Frankreich

Am Dienstag wurden in Frankreich knapp 73.000 neue Infektionsfälle binnen eines Tages registriert, in den Tagen davor waren es durchschnittlich mehr als 54.000. Landesweit liege der Anteil der mit der Omikron-Variante Infizierten bei 20 Prozent und im Großraum Paris bei nahezu 35 Prozent, sagte Gesundheitsminister Véran. Den Berechnungen zufolge dürfte die Variante aber schon zwischen Weihnachten und Neujahr für die Mehrzahl der Fälle verantwortlich sein.

Omikron breitet sich bereits verstärkt aus

Im Gegensatz zu einigen Nachbarländern gibt es in Frankreich keine Beschränkungen, die speziell für die Feiertage erlassen wurden. Wer Restaurants, Museen oder andere Kultureinrichtungen besuchen will, muss schon jetzt seinen "Gesundheitspass" vorweisen und damit den Nachweis für eine vollständige Impfung, Genesung oder einen negativen Covid-Test.

Unterdessen wurde fixiert, dass künftig alle Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren eine Corona-Impfung erhalten können. Véran kündigte am Mittwoch im Sender BFM-TV an, dass Termine nun buchbar seien. Die Dosen würden in Impfzentren, in der Apotheke sowie in Arztpraxen gespritzt.