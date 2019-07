Frage des Tages: Wo gibt es das beste Eis in Wien?

Die Rekordhitze sorgt auch bei den Wiener Eissalons für Hochsaison. Auf den Social Media Plattformen sind vor allem Veganista und der Eis-Greissler sehr beliebt. Wir wollen wissen: Was ist euer liebster Wiener Eissalon?

Social Media: Veganista weit vorne

Mit knapp 50.000 Fans auf Facebook und Instagram ist der Eissalon Veganista die klare Nummer 1 unter den Wiener Eissalons im Social Web. Mit insgesamt knapp 48.000 Fans ist auch der Eis-Greissler stark vertreten. Schelato ist auch unter den Top 3 vertreten, jedoch nur mit 8.500 Fans. Leones Gelato folgt mit 8.000 Fans und Zanoni & Zanoni mit 6.000 Fans. „Es fällt auf, dass besonders die jüngeren Salons in den sozialen Medien punkten können. Traditionelle Eisdielen haben im Vergleich zu den moderneren Eissalons eine eher kleine Fanbase. Dies spiegelt sich auch in den Interaktionszahlen wieder“, sagt der Geschäftsführer von BuzzValue Markus Zimmer.

Veganista hat jedoch nicht nur die meisten Fans, sondern auch die höchste Fan-Interaktion. In den letzten zwölf Monaten wurden auf Facebook und Instagram knapp 270.000 Kommentare, Likes und Shares erzielt. „Veganista hat sich gut in den sozialen Medien etabliert, postet sehr aktiv auf Facebook und Instagram. Dabei aktiviert Veganista seine Follower am stärksten und steigert so die Reichweite“, sagt Zimmer. Auch bei den Interaktion bleibt der Eis-Greissler mit 74.000 Kommentaren, Likes und Shares auf Platz 2. Andere Wiener Eissalons erreichen im Social Web viel geringere Interaktionszahlen. „Hohe Fanzahlen alleine sind für einen erfolgreichen Social Media-Auftritt nicht mehr ausreichend. Viel wichtiger ist es, dass Fans im Social Web auch tatsächlich mit einem Unternehmen oder einer Marke interagieren“, sagt Zimmer.