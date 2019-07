Der Duft wird über die Lüftung in die U-Bahnen geleitet.

Der Duft wird über die Lüftung in die U-Bahnen geleitet. ©APA

Frage des Tages: Was halten Sie von den Duft-U-Bahnen?

Seit Anfang Juli sind in Wien vier Duft-U-Bahnen auf Testfahrten unterwegs. Fahrgäste können dabei abstimmen, welchen Geruch sie am liebsten schnuppern wollen. Was halten Sie von der Idee?

Die Gäste haben die Qual der Wahl und müssen sich zwischen "Relax", "Energize", "Fresh White Tea" und "Happy Joy" entscheiden. Bisher hatte man ja höchstens die Wahl zwischen Achselschweiß und heimlich gegessener Leberkassemmel (es ist ja eigentlich verboten).