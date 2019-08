Frage des Tages: Was halten Sie von den begrünten Bim-Wartehäuschen in Wien?

Die Bim-Wartehäuschen in Wien werden grüner. Bereits an fünf Stationen wurden Tröge mit schnellwachsenden Pflanzen positioniert um weiter gegen den Klimawandel zu kämpfen. Wir wollen wissen: Was halten Sie vom neuen Projekt der Stadt?

Die begrünten Bim-Wartehäuschen in Wien sollen für Abkühlung sorgen und gegen den Klimawandel ankämpfen. Derzeit wird das Projekt an fünf Stationen in Wien getestet. Nach einem Jahr wird das Ergebnis evaluiert.

Eine begrünte Station kostet rund 5.000 Euro. Die Mittel für die Fassaden- , Dach- und Innenhofbegrünungen wurden laut Sima erhöht. Wir wollen wissen, was unsere Vienna.at-Leser über das neue Projekt denken?