Es wird grüner in Wien: Bim-Wartehäuschen bekommen Blätterdach

Die Bim-Wartehäuschen in Wien werden grüner. An fünf Stationen werden Tröge mit schnellwachsenden Pflanzen positioniert.

In Wien werden nun auch die Wartehäuschen für die Straßenbahn grüner. Zumindest an der Rückseite von fünf Stationen werden Tröge mit schnellwachsenden Pflanzen postiert. Das Gewächs soll sich an den Häuschen emporranken und in kurzer Zeit ein kühlendes Blätterdach bilden, wie am Montag bei der Präsentation am Franz-Josefs-Kai betont wurde.