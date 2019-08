Frage des Tages: Sollen Vermieter künftig den Makler bezahlen?

Wer den Makler beauftragt, der übernimmt auch dessen Rechnung. Was zunächst logisch klingt, hat sich in Österreich noch nicht durchgesetzt. Die ÖVP will das nun ändern.

Schon seit Jahren fordert die Mietervereinigung Österreichs, dass die Maklerprovision von demjenigen bezahlt werden soll, der den Makler beauftragt - das ist im Regelfall der Vermieter und nicht der Mieter. Dieses sogenannte "Bestellerprinzip" wurde in Deutschland schon vor Jahren eingeführt.

In Österreich wurde per 1. September 2010 die Maklerprovision von 3 auf 2 Monatsmieten gesenkt. Der damals zuständige ÖVP-Minister Reinhold Mitterlehner wurde dafür gerade aus den Reihen der Wiener ÖVP heftig kritisiert. Nun schwenkt die ÖVP um und will das Bestellerprinzip durchsetzen.