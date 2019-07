Frage des Tages: Sind Sie vom Baustellensommer betroffen?

Wiens Baustellen-Sommer im Straßennetz bleibt spannend. Am Dienstag kommen am Ring und auf der Schönbrunnerbrücke neue Staufallen. VIENNA.at fragt daher: Sind Sie vom Baustellensommer betroffen?

Der Baustellensommer in Wien ist in vollem Gange und am Dienstag starten am Rind und auf der Schönbrunner Brücke neue Bauarbeiten. Obwohl viele Bauarbeiten in der Nacht durchgeführt werden, treten auch am Tag einige Staus und Verzögerungen auf. Besonders im Frühverkehr zahlen sich da starke Nerven aus.