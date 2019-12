FPÖ wird laut Vilimsky auf "Siegerstraße" zurückkehren

Trotz parteiinterner Turbulenzen rechnet FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky mit einer Rückkehr der FPÖ auf die "Siegerstraße".

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sieht nach dem Ausschluss von Ex-Obmann Heinz-Christian Strache seine Partei durchaus in Turbulenzen.

"Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht in einer schwierigen Situation sind", sagte er im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag. Gleichzeitig betonte er, dass er mit einer Rückkehr der FPÖ auf die "Siegerstraße" rechne.

Vilimsky sieht Partei in "schwieriger Situation"

Die FPÖ sei auch schon in der Vergangenheit in schwierigen Situationen gewesen, verwies er auf die BZÖ-Abspaltung durch Ex-Parteichef Jörg Haider im Jahr 2005. Aber: "Mittelfristig muss die FPÖ immer auf die Siegerstraße kommen, weil sie die letzte verbliebene Rot-Weiß-Rot-Partei in Österreich ist." Denn die Programmatik der Freiheitlichen vertrete "sonst keine Kraft".