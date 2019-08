FPÖ wirbt auf Wahlplakaten für Türkis-Blau

Auf der ersten Plakatwelle der FPÖ mit der "Doppelspitze" Norbert Hofer und Herbert Kickl wird um die Fortsetzung der türkis-blauen Koalition geworben.

Angebliche Differenzen stellten die beiden Politiker in Abrede, "zwischen uns passt kein Blatt Papier", sagte Hofer in einer Pressekonferenz am Freitag.

FPÖ: "Koalition für unsere Heimat fortsetzen"

"Koalition für unsere Heimat fortsetzen", lautet der gemeinsame Slogan unter den Plakaten. Getrennt sind Hofer und Kickl zumindest auf den Sujets: Jenes mit Parteichef Hofer ist mit "Fair. Sozial. Heimattreu" betitelt. "Mit Sicherheit für Österreich" steht über Kickls Porträt. Kolportierte Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden bezeichnete Hofer als absurd. Immerhin sei man gemeinsam zurückgetreten, dies sei der größte Beweis von Einigkeit.

Als geschichtsträchtig bezeichnete der Spitzenkandidat auch die klare Koalitionsansage schon vor der Wahl: "Wir kokettieren nicht in andere Richtungen." Mit der politischen Performance der ÖVP und deren "Linksschwenk" sei man aber nicht glücklich. Die Parteifarbe Türkis sei in letzter Zeit eher zu einer "Schmuckfarbe" verkommen, findet Kickl. Man wolle Parteichef Sebastian Kurz daher "an der Hand nehmen", um ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Dieser brauche einen "Mutmacher".

FPÖ will Türkis-Blau nach der Wahl fortsetzen

Sollte man Türkis-Blau nach der Wahl nicht fortsetzen, würden die Freiheitlichen in die Opposition gehen, kündigte Hofer abermals an. Gelassen zeigte er sich, was Absagen vonseiten der ÖVP an einen möglichen Innenminister Kickl betrifft. Vor der Wahl sehe vieles anders aus als danach, argumentierte er. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky meinte gar, Kickl habe in kürzester Zeit "Duftmarken" in der Österreichischen Sicherheitspolitik gesetzt.

Der Vorstoß der ÖVP zu einer Ausweitung des Kopftuchverbots macht den Freiheitlichen hingegen wieder Hoffnung. Sowohl Hofer als Kickl befürworten dies und wollen in der nächsten Nationalratssitzung mit einem dahin gehenden Initiativantrag gleich die Probe aufs Exempel machen. Dennoch warnte Kickl davor, im Wahlkampf "den Blinker rechts raus zu hauen" und nach der Wahl links abzubiegen.

Aktivist störte Presseonferenz: "FPÖ hat den Tierschutz verraten"

Gestört wurde die Plakatpräsentation der Freiheitlichen von einem Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), dessen Obmann Martin Balluch für die Liste JETZT bei der Nationalratswahl kandidiert. "Die FPÖ hat den Tierschutz verraten", unterbrach er die Veranstaltung. Der Mann zog nach seiner Ansprache wieder ab. Der VGT bekannte sich danach via Aussendung zu der Aktion.

Hofer gratuliert Strache zu neuem Job

Auch zur am beruflichen Zukunft seines Vorgängers als Parteichef, Heinz-Christian Strache, äußerte sich Hofer. Dieser soll bekanntlich in die Immobilienbranche wechseln. "Ich gratuliere ihm", so Hofer und weiter: "ich bin sehr froh, dass er sich ein wirtschaftliches Standbein schafft und wünsche ihm alles Gute."