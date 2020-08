FPÖ will Video-Befragungen bei U-Ausschuss

Die FPÖ will, dass für die Dauer der Pandemie beim U-Ausschuss auch Video-Befragungen stattfinden können. Ein entsprechender Antrag soll eingebracht werden.

Freiheitliche wollen Antrag einbringen

"Denn es darf nicht sein, dass sich auch in Zukunft wichtige Auskunftspersonen mit Verweis auf ihren Gesundheitszustand und das Coronavirus einer Befragung durch den U-Ausschuss entziehen können", argumentierte Fraktionsführer Christian Hafenecker am Donnerstag in einer Aussendung. Die Freiheitlichen wollen einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen.