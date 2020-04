FPÖ will Verlängerung des Grundwehrdiensts und mehr Geld fürs Bundesheer

Nicht zuletzt aufgrund des Einsatzes des Bundesheers in der Corona-Krise spricht sich die FPÖ nun vehement für eine Verlängerung des Grundwehrdiensts aus.

Dabei solle man wieder zum alten Modell, also sechs plus zwei Monate, zurückkehren, sagte Generalsekretär Michael Schnedlitz am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Die Grundvergütung für Grundwehrdiener solle an die Höhe der Mindestsicherung angepasst werden.