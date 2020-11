FPÖ Wien sucht Unterstützer für U-Kommission zu Islam Vereinen

Die FPÖ Wien will eine U-Kommision zur Förderung islamischer Vereine ins Leben rufen. Dafür sucht sie Unterstützer.

Die Wiener FPÖ sucht Unterstützer für eine Untersuchungskommission zur Förderung islamischer Vereine in Wien. Anlass für das Begeher sind neben der Terror-Attacke vergangene Woche auch das Vorgehen der Exekutive gegen mutmaßliche Einrichtungen der Muslimbruderschaft. Alleine kann die FPÖ die Kommission nicht mehr einsetzen, sie hat nach dem Absturz bei der Wien-Wahl dafür zu wenige Mandate. Der fertige Antragstext wurde darum auch an die ÖVP übermittelt.

Vorgänge innerhalb der Gemeinde könnten untersucht werden

Gegenstand einer Untersuchungskommission können nur Vorgänge innerhalb der Gemeinde sein. Eine nähere Beleuchtung von Fehlern der Ermittlungsbehörden im Vorfeld des Wiener Anschlags - etwa mögliche Versäumnisse nach dem versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters in der Slowakei - ist nicht möglich. Die FPÖ konzentriert sich somit auf "Verstrickungen der Stadt Wien zum radikalen politischen Islam". So lautet jedenfalls der Titel des der APA vorliegenden Antrags.

Laut FPÖ ist etwa die Muslimbruderschaft "maßgeblich durch Vereine, Bildungseinrichtungen, Gebetsräume, Kindergärten und sonstige Organisationen in Wien organisiert". Dort geschehe Ideologisierung und Radikalisierung: "Davon betroffen sind auch islamischen Einrichtungen, die seitens der Stadt Wien unterstützt und/oder finanziert werden", heißt es im Antrag. Dies solle geprüft werden. Auch die generelle Zahl der Förderansuchen von "islamischen Einrichtungen oder sonstigen Organisationen" soll erhoben werden, verlangt die FPÖ. Förderziele, Kontrollen derselben oder der Umgang mit Mehrfach-Förderanträgen sind nach Ansicht der Freiheitlichen ebenfalls zu thematisieren.

Auch SPÖ-Abgeordneter Omar Al-Rawi im Visier der Blauen

ÖVP legt sich derzeit nicht fest

In der Volkspartei legt man sich bezüglich einer U-Kommission vorerst nicht fest. Auf Anfrage der APA wurde betont, dass Radikalisierung und Extremismus in Wien keinen Platz haben dürften: "Wir als Neue Volkspartei werden Parallelgesellschaften in unserer Stadt nicht akzeptieren." Man stehe als zweitstärkste Kraft und stärkste Oppositionspartei im Gemeinderat für Gespräche mit allen Parteien zur Verfügung, um hier entsprechende Maßnahmen zu setzen.