FPÖ sieht Österreich im Umgang mit Coronavirus am falschen Weg

Beim Umgang mit dem Coronavirus ist Österreich laut der FPÖ am völlig falschen Weg. Die Partei wünscht sich ein restriktionsfreies öffentliches Leben.

Die FPÖ sieht Österreich im Umgang mit der Cornoa-Pandemie weiterhin am völlig falschen Weg. Parteichef Norbert Hofer und der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml appellierten am Montag dafür, ein restriktionsfreies öffentliches Leben zu ermöglichen und nur Gesundheits- und Alteneinrichtungen speziell zu schützen. Testen solle man nur Menschen aus Risikogruppen oder mit Symptomen, forderten sie in einer Pressekonferenz.