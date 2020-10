FPÖ setzt sich mit Wien-Wahl-Niederlage auseinander

Am Mittwoch setzt sich die FPÖ mit der Niederlage bei der Wien-Wahl auseinander. Personelle Konsequenzen zeichneten sich im Vorfeld nicht ab.

Die Gremien der FPÖ auf Bundesebene setzen sich am Mittwoch mit der herben Niederlage bei der Wien-Wahl auseinander. Die Sitzung des Bundesparteipräsidiums beginnt am Vormittag, anschließend tagt die sogenannte Bundesparteileitung, und zwar wohl bis in den Abend. Personelle Konsequenzen zeichneten sich im Vorfeld nicht ab. Auf der Tagesordnung sollen auch die neuen parteiinternen Compliance-Regeln stehen, die für Diskussionen sorgen könnten.