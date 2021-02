FPÖ rechnet mit Blümel-Rücktritt diese Woche

Die FPÖ hat einen Misstrauenantrag gegen Finanzminister Blümel angekündigt. FPÖ-Politiker Hafenecker sieht das ÖVP-Netzwerk mit Novomatic erwiesen und geht vom Rücktritt in dieser Woche aus.

Die FPÖ wird bei der Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) stellen. Die aufgetauchten Ermittlungsergebnisse der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Causa Casinos zeigten, dass die ÖVP seit vielen Jahren in einer sehr engen Beziehung zum Glücksspielkonzern Novomatic stehe, sagte der FPÖ-Abgeordnete im Ibiza-Untersuchungsausschuss Christian Hafenecker am Montag in einer Pressekonferenz.