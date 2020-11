FPÖ NÖ fordert Auflösung von radikal-islamistischen Moscheen und Vereinen

Nach dem Anschlag in Wien fordert die FPÖ Niederösterreich ein rigoroses Vorgehen gegen den politischen bzw. radikalen Islam.

Niederösterreichs Freiheitliche haben am Dienstag einen Aktionsplan gegen den radikalen Islam gefordert. Fünf Anträge würden dazu noch in dieser Woche im Landtag eingebracht, betonte Landes- und Klubobmann Udo Landbauer.

FPÖ NÖ will Offensive gegen radikalen Islam

Landbauer fordert Rücktritt von Nehammer

Ebenso per Antrag in den Landtag bringen will die FPÖ die gesetzliche Verankerung des Landessicherheitsrates. Das Gremium soll zumindest in jedem Quartal zusammentreten. Mit von der Partie sein sollen neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auch Regierungsmitglieder, Klubobleute, Vertreter der Landespolizeidirektion, des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) sowie des Landes-Militär- und Feuerwehrkommandos.