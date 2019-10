FPÖ-naher Direktor wollte Burschenschafter in OeNB installieren

Es gibt neuen Aufruhr bei der Personalpolitik der Nationalbank. OeNB-Direktor Eduard Schock (FPÖ) wollte einen Burschenschafter anstellen. Schock selbst ist dabei ebenfalls Mitglied der schlagenden Burschenschaft.

Eduard Schock ebenfalls in schlagender Verbindung

Mayrbäurl, bisher Praktikant, soll eine Stelle in der Schock unterstehenden Abteilung Informationsmanagement und Services erhalten, wo unter anderem die Poststelle, eine Druckerei und die IT-Technik untergebracht sind, berichtet "profil" in seiner Sonntag erscheinenden Ausgabe unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Zudem soll Schock mit Anfang Oktober einen weiteren Mitarbeiter, dem Verbindungen ins Burschenschafter-Milieu nachgesagt werden, in die ihm gleichfalls unterstehende Hauptabteilung Zahlungsverkehr geholt haben.

FPÖ sieht "übles Freiheitlichen-Bashing"

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Samstag Kritik an freiheitlichen Postenbesetzungen in der Nationalbank zurückgewiesen. In einer Aussendung sprach er von "üblem Freiheitlichen-Bashing". An der Qualifikation der beiden Mitarbeiter, die OeNB-Direktor Eduard Schock bestellt hat, gebe es "keine Zweifel".