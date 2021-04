FPÖ-Mandatare reisten trotz Corona-Pandemie nach Paraguay: ÖVP empört

FPÖ-Außensprecher Axel Kassegger, der ehemalige Dritte Nationalratspräsident Martin Graf und Ex-Generalsekretär Christian Hafenecker haben mit einer Reise ins südamerikanischen Paraguay trotz herrschender Coronavirus-Pandemie für Empörung bei der ÖVP gesorgt.

FPÖ: "Normale parlamentarische diplomatische Reise" nach Paraguay

ÖVP-Bundesrat Bader zeigte sich in einer Aussendung am Mittwoch angesichts der Reise "entrüstet" und bezeichnete diese als "Schlag ins Gesicht jener Menschen, die seit einem Jahr alle Maßnahmen im Lockdown mittragen". "Hierzulande kämpfen wir mit der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, und Hafenecker fliegt mit zwei Kollegen in ein Land, für das es aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus eine Reisewarnung des Außenministeriums gibt."

Hafenecker zeige damit, "dass er sich, wie FPÖ-Chef Norbert Hofer meinte, in einer 'Selbstüberhöhung' über alle Menschen stellt, die sich an Maßnahmen halten müssen". Dieses Verhalten lege einmal mehr das Selbstverständnis der Freiheitlichen offen, so Bader: "Die FPÖ blockiert im Bundesrat den Grünen Pass, der das Reisen für die Österreicherinnen und Österreicher und mehr Freiheiten wieder möglich machen soll, widersetzt sich aber dann im Hohen Haus allen Corona-Maßnahmen. Zwei Abgeordnete stimmten laut 'Krone'-Recherchen dann sogar von Paraguay aus per Video gegen die Maskenpflicht im österreichischen Parlament", so der ÖVP-Bundesrat.