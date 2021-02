FPÖ lehnt Corona-Tests und Maskenpflicht an Schulen ab

Die FPÖ spricht sich gegen eine Verpflichtung zum Corona-Selbsttest für eine Teilnahme am Präsenzunterricht sowie gegen eine Maskenpflicht und Schichtbetrieb an den Schulen aus.

"Öffnet alle Schulen für alle Kinder ohne Test und ohne Maske", forderte Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Stattdessen solle man auf Abstandsregeln, Schutzwände und mobile Luftreiniger setzen, assistierte Bildungssprecher Hermann Brückl.

FPÖ warnt: Zwangstests und Maskenpflicht stresst die Kinder

"Das Leben an den Schulen ist eine Tragödie", meinte Brückl. Was den Kindern mit Zwangstests und Maskenpflicht an psychischem Stress, mangelndem Feingefühl und für die Persönlichkeitsentwicklung angetan werde, sei mittlerweile untragbar. "Nicht alle halten das aus." Auch viele Eltern würden sich Sorgen machen und mit den Kindern vor jedem Test mitzittern.

Im Grunde würden die Tests ohnehin nur bestätigen, was die FPÖ bereits seit Monaten sage: "Die Schulen sind nicht Treiber des Infektionsgeschehens, Kinder sind keine Virenschleudern oder Superspreader", so Brückl. Es sei außerdem ein "Skandal", dass Schulen nur jene Tests akzeptieren würden, die direkt an der Schule durchgeführt werden. Umgekehrt würden andere Stellen die Schultests etwa für einen Friseurbesuch nicht anerkennen.

Individuelle Lösungen an Sonderschulen gefordert

Auf Probleme an den Sonderschulen wies der Vater Daniel Fränzl hin. Sein behinderter siebenjähriger Sohn sei nicht in der Lage, den Nasenbohrer-Test selbst zu machen. Aufgrund von Erfahrungen mit seiner Grunderkrankung akzeptiere er es auch nicht, dass fremde Personen ihm in die Nase fahren. Das habe auch der Kinderarzt schriftlich bestätigt - trotzdem sei von der Schule nicht akzeptiert worden, dass sein Sohn mit ihm gemeinsam den Test daheim durchführen darf, wo er sich sicher fühle.

"Warum gibt es an Sonderschulen keine individuellen Lösungen?" Auch Belakowitsch sprach von einem "Verbrechen an den Kinderseelen": An den Sonderschulen gebe es viele Kinder, die Dutzende Krankenhausaufenthalte und Untersuchungen hinter sich hätten: "Bei jedem einzelnen Test kommt es zu Retraumatisierungen."