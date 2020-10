FPÖ-Landesparteivorstand dürfte am Dienstagabend tagen

Die Wiener FPÖ dürfte nach ihrem Wahldebakel am Dienstagabend zusammenkommen und das Resultat und etwaige Konsequenzen besprechen. Offenbar ist ein Treffen des Landesparteivorstands geplant.

Nach FPÖ-Wahldebakel in Wien: Personelle Konsequenzen geplant?



Offen ist, ob bei der Zusammenkunft auch über personelle Konsequenzen gesprochen wird. Öffentliche Kritik an Landesparteichef Dominik Nepp war zuletzt jedenfalls nicht zu vernehmen. Unabhängig davon wird in diversen Medien bereits über die künftige Aufteilung der - durch den Totalabsturz stark dezimierten - Posten spekuliert.

FPÖ verliert Bezirksvorsteher in Simmering

Relevant für die Mandatsbesetzungen sind auch die Grundmandate in den Wahlkreisen. Das könnte den gescheiterten blauen Simmeringer Bezirksvorsteher Paul Stadler ein Ticket für den Gemeinderat und Landtag bringen. Dieser zeigt sich im APA-Gespräch allerdings nicht sehr optimistisch: "Die Auszählung läuft noch, ich gehe aber nicht davon aus, dass wir in Simmering überhaupt ein Grundmandat schaffen." Sollte das so sein, werde er sich in die Politpension verabschieden, kündigte der 64-Jährige an. Denn das Mandat im Bezirksparlament nehme er sicher nicht an: "Ich habe meinen Stolz." Als bisheriger Vorsteher mache er sicher keinen Schritt mehr zurück.