FPÖ kritisiert Kosten für AMS-Algorithmus: "620.000 Euro verschwendet"

Massive Kritik an den Kosten für das Algorithmus-Projekt für eine personalisierte Arbeitsmarktbetreuung durch das Arbeitsmarktservice (AMS) hat am Montag die FPÖ geübt.

Belakowitsch über Arbeitsmarktpolitik: "Etwas läuft mächtig falsch"

Da laufe etwas "mächtig falsch" im ÖVP-geführten Ressort, wenn es um die Arbeitsmarktpolitik geht, erklärte in einer Aussendung FPÖ-Sozialsprecherin Abg. Dagmar Belakowitsch zu dem aus ihrer Sicht "für Arbeitslose diskriminierenden" Algorithmus-Projekt". Im Sommer war der umstrittene Computer-Algorithmus zur Arbeitslosen-Kategorisierung gestoppt worden, nachdem die Datenschutzbehörde in einem Bescheid unter anderem fehlende gesetzliche Grundlagen für das Projekt kritisiert hatte. Auch wenn das AMS gegen den Bescheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt hat, soll der Algorithmus beim AMS vorerst nicht wie geplant ab 2021 eingesetzt werden, hieß es Ende September.

In den Testbetrieb gestartet war der AMS-Algorithmus in der Zeit der früheren VP-FP-Regierung, unter Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Da hatte das AMS die Automatisierung bei seiner Beratung ausgebaut, um Arbeitslose schneller vermitteln zu können - auch mittels personalisierter Arbeitsmarktbetreuung, wie dies die Organisationsreform vorsah.

Kritik an datenschutzwidrigem Arbeitsmarktchancen-Assistenzsystem

Belakowitsch monierte am Montag, dass bisher mehr als 600.000 Euro "in ein von Anfang an zum Scheitern verurteiltes Arbeitsmarktchancen-Assistenzsystem, das von der Datenschutzbehörde als datenschutzwidrig qualifiziert wurde", geflossen seien. Allein der durch die Entscheidung der Datenschutzbehörde notwendige Rückbau und damit die Abwicklung des Projekts AMS-Algorithmus koste die Arbeitslosenversicherten und Steuerzahler 61.000 Euro", so die FPÖ-Sozialsprecherin.