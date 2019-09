FPÖ-Hofer: Erlöse aus CO2-Zertifikaten für Unternehmen

Die FPÖ setzt bei ihrer Klimapolitik auf die Förderung von Unternehmen. Konkret sollen Gelder aus CO2-Zertifikaten in die "Forschung zur Dekarbonisierung" investiert werden.

Auch die FPÖ setzt in ihrer Klimapolitik immer mehr auf Förderung von Unternehmen. Deren Spitzenkandidat für die Nationalratswahl Norbert Hofer schlug am Samstag vor, die Erlöse aus den CO2-Zertifikaten für die "Forschung zur Dekarbonisierung" zu verwenden. "Eine funktionierende Wirtschaft und Umweltschutz sind kein Widerspruch", argumentierte er in einer Aussendung.